Belgische Leeuw – Lois Openda is de Belofte van het Jaar

Club Brugge-aanvaller Lois Openda is maandagavond op het Gala van de Belgische Leeuw in het Birmingham Palace in Anderlecht verkozen tot Belofte van het Jaar. De negentienjarige Openda, zoon van een Congolese vader en een Frans-Marokkaanse moeder, volgt als beste jongeling Moeskroen-middenvelder Selim Amallah op. Hij haalde het voor Bilal Chibani (Moeskroen) en Amine Benchaib (Lokeren). De in Luik geboren en getogen Openda kwam dit seizoen helemaal aan de oppervlakte bij blauw-zwart. De snelle spits maakte zijn debuut in de hoofdmacht van Club Brugge in het eerste groepsduel van de Champions League, thuis tegen Borussia Dortmund (0-1). Sindsdien is hij een vaste waarde in de kern van coach Ivan Leko. De Kroaat liet Openda in zijn eerste seizoen op het hoogste niveau liefst 25 keer opdraven. Zijn eerste doelpunt maakte hij begin februari in het competitieduel tegen AA Gent (1-1).

bron: Belga