Belgische Leeuw – Hamide Lamara (Standard Fémina) troeft Karim Belhocine af als Trainer van het Jaar

Hamide Lamara is maandagavond op het Gala van de Belgische Leeuw gekroond tot Trainer van het Jaar. De 44-jarige Fransman, met Marokkaanse roots, is de opvolger van Karim Belhocine. De huidige T1 van Anderlecht werd dit jaar tweede. De derde plaats was voor Issame Charai, T2 bij STVV. Lamara is sinds juli 2016 de hoofdcoach van Standard Fémina. Hij leidde de Luikse vrouwen naar de landstitel in 2017 en bekerwinst in 2018. Dit seizoen verloren Lamara en Standard de bekerfinale tegen Gent (2-0). In Play-off 1 zijn de Rouches momenteel tweede, op elf punten van leider Anderlecht.

RSCA-coach Karim Belhocine toonde zich na afloop akkoord met de prijs voor Lamara. “Ik kan hier geen prijs claimen na ons seizoen”, aldus de interimcoach van paars-wit. “Ik ken Hamide, hij levert uitstekend werk bij Standard Fémina. Bovendien mag de prijs ook eens gaan naar een coach in het vrouwenvoetbal. De aandacht voor de mannen is zo groot dat er soms weinig overblijft voor de vrouwen. Dit is dus zeker verdiend.”

bron: Belga