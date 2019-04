Waarom de zoete aardappel beter is dan de gewone aardappel

Als het over aardappelen gaat, zijn er twee soorten die telkens weer tegenover elkaar worden geplaatst: de gewone aardappel en de zoete aardappel, ook wel bataat genoemd. De twee varianten verschillen niet enkel van kleur, maar ook wat betreft de voedingswaarden. Welke aardappel is nu de betere aardappel?

De gewone aardappel versus de zoete aardappel. Het lijkt een strijd die nooit echt gestreden zal zijn. Toch ziet het ernaar uit dat de bataat aan het langste eind trekt. De twee varianten zijn overigens geen familie van elkaar, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden. De gewone aardappel behoort tot de nachtschadefamilie, de zoete aardappel tot de windefamilie.

Op vlak van voedingswaarden zijn de verschillen niet bijster groot. Toch bevat de zoete aardappel beduidend meer vezels en vitamine A dan zijn tegenhanger. De vezels zorgen ervoor dat je langer een voldaan gevoel hebt en minder snel grijpt naar tussendoortjes. Ook bevat de bataat meer natrium, calcium, ijzer en koper dan de gewone aardappel. Die laatste heeft dan wel weer een hogere gehalte aan kalium en magnesium.

Glycemische index

Waar het vaak om draait bij de zoete aardappel, is de glycemische index. Hoe lager de glycemische index, hoe trager de suikers worden opgenomen in het lichaam. Omdat de bataat een vrij lage glycemische index heeft, is het een uitstekende keuze voor mensen met diabetes. Betekent dit nu dat we met z’n allen moeten stoppen met gewone aardappelen eten? Natuurlijk niet. De aardappel bevat nog steeds flink wat meer eiwitten dan de zoete variant. Maar alles hangt natuurlijk af van hoe je ze bereidt. Zo is het aan te raden om de schil mee op te eten en de (zoete) aardappel te koken of te stomen in plaats van te frituren.