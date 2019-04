VIDEO. Woeste Rapper Sjors wenst stadje zware kanker toe

Rapper Sjors heeft na een uit de hand gelopen optreden in het Nederlandse plaatsje Hoogeveen een aantal opmerkelijke uitspraken gedaan. De artiest, die tijdens de show bekogeld werd met bier, ‘wenst heel Hoogeveen dood’. Dat zegt hij in een inmiddels verwijderde video op Instagram.

“Het was super, alleen waren er biergooiers”, aldus rapper Sjors. “De security was klote, want die was niet aanwezig. Ze bleven maar bier gooien. Uiteindelijk heeft iemand uit het publiek me nog geslagen. Dus ik hoop dat jullie dit allemaal meekrijgen. Hoogeveen, jullie mogen allemaal de tering krijgen. Ik hoop dat jullie allemaal, in heel Hoogeveen, sterven aan zware kanker. En vooral de mensen die vanavond aanwezig waren.”

Excuses







De rapper kreeg na dit filmpje enorm veel kritiek over zich heen, waarna hij toch maar zijn excuses besloot aan te bieden. In een nieuwe video zegt hij: “Lieve mensen, ik schaam me diep voor de woorden die ik gisteren benoemd heb. Mijn oprechte excuses naar iedereen toe. Het is nooit mijn bedoeling geweest om mensen te kwetsen.”