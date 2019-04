Nieuwe ‘Avengers’-film verplettert kijkcijferrecords

De superheldenfilm ‘Avengers: Endgame’ verpulverde dit weekend verschillende kijkcijferrecords in zowel binnen- als buitenland. De film bracht globaal al meer dan 1,2 miljard dollar (1,75 miljard euro) op in de box office. Het is niet ondenkbaar dat hij de best verkochte film aller tijden zal worden.

De Amerikaanse blockbuster ‘Avengers: Endgame’ zette het afgelopen weekend enkele indrukwekkende bioscoopresultaten neer. De film debuteerde met 354 miljoen dollar (317 miljoen euro) in de Amerikaanse box office en deed er globaal nog een serieuze schep bovenop met een overdonderende opbrengst van 1,2 miljard dollar (1,75 miljard euro).

Superhelden boven in de V.S.







‘Avengers: Endgame’ maakte brandhout van verscheidene Amerikaanse dagrecords. Iron Man en co. brachten op vrijdag (158,3 miljoen dollar), zaterdag (109 miljoen dollar) en zondag (84,3 miljoen dollar) meer winst op in de Verenigde Staten dan om het even welke film ooit. Op vrijdag mocht ‘Avengers: Endgame’ ook het record voor beste dag aller tijden aan het lijstje toevoegen.

Globale records sneuvelen

Ook op de internationale filmscene brak de superheldenfilm records. ‘Avengers: Endgame’ ging als snelste film ooit voorbij de kaap van een miljard dollar. Dat gebeurde in slechts vijf dagen, dubbel zo snel als zijn voorganger ‘Avengers: Infinity War’ die tot voor kort de titel in handen had. Daarnaast zorgde de film voor het beste openingsweekend in 44 landen en de beste dag in 29 landen.

IMAX

‘Avengers: Endgame’ is de tweede film ooit die volledig met IMAX-camera’s werd gefilmd. Dat vertaalde zich in het beste globale IMAX-debuut, met een opbrengst van 91,5 miljoen dollar (81,9 miljoen euro). Alle cijfers in acht genomen, staat de blockbuster nu al op de zeventiende plek in de lijst van best verkopende films aller tijden. De kans is groot dat de film in de komende weken opklimt naar de eerste plek en zo ‘Avatar’ van de troon zal stoten.