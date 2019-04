Jaloerse man graaft tunnel naar huis van ex, maar komt vast te zitten

Een Mexicaan die bezig was met het graven van een tunnel om zijn ex-vriendin te bespioneren, is opgepakt nadat hij er in vast kwam te zitten. De politie wist de man te bevrijden uit zijn penibele situatie, om hem dan opnieuw vast te steken.

Na een relatie van 14 jaar gaf de 58-jarige Griselda Santillán er de brui aan. Haar ex-vriend was veel te jaloers en had bovendien ook een contactverbod gekregen wegens huiselijk geweld. Maar omdat de 50-jarige César Arnoldo uit het noorden van Mexico zo graag bij zijn ex-vriendin wou zijn, besloot hij een tunnel naar haar huis te graven.

Diepe kuil







Arnoldo bereikte na enkele dagen graven het huis van zijn ex-vriendin. Griselda hoorde af en toe wat krassende geluiden, maar dacht dat het de katten waren. Toen het geluid steeds luider werd, ging ze een kijkje nemen, schrijft de Mexicaanse krant El Universal. Tot haar grote verbazing vond ze haar ex, die vastzat in een diepe kuil. Arnoldo was ernstig uitgedroogd en versuft, maar kon gered worden door de politie. Hij werd opgepakt en zit momenteel in de gevangenis.