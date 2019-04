Cinemaganger in elkaar geslagen nadat hij einde Avengersfilm verklapt

Wie de clue van een film met opzet verklapt, moet beseffen dat daar extreme gevolgen aan vast kunnen hangen. Een loslippige cinemaganger in Hongkong werd in elkaar geslagen toen hij na een voorstelling details van de nieuwe ‘Avengers: Endgame’ rondbazuinde.

Nadat de man de film in de bioscoop had gekeken, stapte hij naar de menigte die stond aan te schuiven voor de volgende voorstelling. Daar verklapte hij belangrijke details uit de film, iets wat natuurlijk niet door iedereen geappreciëerd werd. De praatzuchtige man kreeg enkele rake klappen op het gezicht. Op een foto zie je hoe de durfal nadien verzorgd moet worden door de hulpdiensten.

NEW: Man beaten outside of theater for revealing end of “Avengers” moviehttps://t.co/HnbykdfpUS — LIVE Breaking News (@NewsBreaking) 27 avril 2019







American Football

Eerder maakte de beroemde American footballspeler LeSean McCoy dezelfde fout. Hij deelde gevoelige informatie aan sociale media, waardoor de gemoederen hoog opliepen. Filmproducent Marvel had nochtans de fans gevraagd niets over de film te verklappen. “Ik hoop dat elke defensieve speler in de National Football League LeSean McCoy kapotmaakt! Ik verwacht niets minder”, reageert een Twittergebruiker verontwaardigd.