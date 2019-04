De 28-jarige Petra Martic (WTA-40) heeft zondag een eerste WTA-toernooi op haar palmares gebracht. In het Turkse Istanboel (250.000 dollar) versloeg ze in de finale de 19-jarige Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA-46) in 1 uur en 49 minuten met 1-6, 6-4 en 6-1. Martic stond twee keer eerder in een finale, maar zowel in 2012 in Kuala Lumpur, als vorig jaar in Boekarest moest ze daarin het onderspit delven. Wel won ze vorig jaar in Chicago al een 125K Series-toernooi.

bron:Â Belga