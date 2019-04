WK snooker – Titelverdediger Mark Williams strandt in tweede ronde

Mark Williams (WS-3) zal zichzelf niet opvolgen op de erelijst van het wereldkampioenschap snooker. De 44-jarige Welshman, ook al wereldkampioen in 2000 en 2003, werd zaterdag in het Crucible Theatre van Sheffield met 13-9 uitgeschakeld door de Engelsman David Gilbert (WS-13). Williams verloor vrijdag de eerste twee frames en was daarna steeds op achtervolgen aangewezen. Na de eerste sessie was het 5-3. Na die eerste sessie trok Williams met steken in de borststreek naar het ziekenhuis. Daar stelde men hem gerust en zaterdag kon hij gewoon weer door, maar na de ochtendsessie keek hij wel nog altijd tegen die twee frames achterstand aan (9-7). In de slotsessie kwam hij terug tot 9-8, waarna Gilbert met breaks van 62, 52 en 139 drie frames op rij won. Williams spartelde met een 54 break nog even tegen, voor Gilbert hem met een 89 break het genadeschot gaf.

“Ik voel me verschrikkelijk slecht en speelde naargelang”, verklaarde Williams. “De dokters zeggen me dat het 99 procent zeker niets met mijn hart te maken heeft, maar ik ga toch nog wat meer tests laten doen. Het is geweldig om hier als de titelverdediger aangekondigd te worden en het is dan ook jammer dat het op deze manier moet eindigen. Ik ben wel mijn uiterste best blijven doen. Ik had makkelijk het hoofd kunnen laten hangen en met 13-3 of 13-4

verliezen, maar ik ben me blijven vastbijten. Het was niet goed genoeg.”

In zijn eerste kwartfinale op een WK neemt Gilbert het op tegen de winnaar van het duel tussen Barry Hawkins (WS-9) en Kyren Wilson (WS-8).

Met de uitschakeling van Williams ligt de volledige top drie eruit. Mark Selby (WS-2) verloor eerder op de dag met 13-10 van Gary Wilson (WS-32). Voor ’s werelds nummer een Ronnie O’Sullivan eindigde het eerder deze week verrassend al in de eerste ronde met een 10-8 nederlaag tegen amateur James Cahill.

bron: Belga