Weerbericht – Zwaarbewolkte zondag

Zondagmorgen is het zwaarbewolkt met regen. Daarna vallen er buien met tussendoor enkele opklaringen. De buien kunnen soms vergezeld zijn van onweer. We krijgen maxima van 7 graden in de Hoge Ardennen tot 12 graden in Vlaanderen. De wind waait matig uit zuidwest en ruimt in de namiddag geleidelijk naar het noordwesten. Aan zee is de wind matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Dat meldt het KMI. Zondagavond wordt het geleidelijk droog en rustig. Er verschijnen soms brede opklaringen maar in de loop van de nacht wordt er op sommige plaatsen nevel, mist en lage bewolking gevormd. De minima liggen tussen 0 graden op de Hoge Venen en 6 graden aan de kust. De wind wordt overal zwak, eerst vaak uit noordelijke richtingen en later uit veranderlijke richtingen.

Na het optrekken van het ochtendgrijs krijgen we maandag vrij zonnig weer met opklaringen en stapelwolken. In de namiddag komt er meer bewolking vanuit het noordoosten en maandagavond is in het oosten wat lichte regen mogelijk. De maxima schommelen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 17 graden in Vlaanderen. De wind is eerst zwak en veranderlijk, later wordt hij soms matig uit noord tot noordoost.

Dinsdag blijft het droog. Het is eerst vaak bewolkt, maar in de loop van de namiddag en vooral ’s avonds verbreden de opklaringen. De maxima liggen tussen 12 en 17 graden.

Woensdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog. We halen maxima van 12 tot 17 graden.

Donderdag wordt het wisselvalliger met enkele buien en maxima van 9 tot 14 graden.

Vrijdag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met kans op regen of buien. De maxima schommelen rond 13 of 14 graden in het centrum.

Zaterdag lijkt het droog te blijven met wolken en opklaringen. De maxima klimmen tot 16 graden.

bron: Belga