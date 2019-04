Verkiezingen Spanje – Zeer hoge opkomst voor Spaanse parlementsverkiezingen

De parlementsverkiezingen in Spanje kennen zondag een ongewoon hoge opkomst, zo blijkt uit cijfers van de Spaanse verkiezingsautoriteiten. Om 18.00 uur had al 60,72 procent van de stemgerechtigde Spanjaarden een stem uitgebracht. Dat is ongeveer 9,5 procentpunt meer dan bij de vorige parlementsverkiezingen in 2016. Bijna 37 miljoen Spanjaarden kunnen zondag gaan stemmen. De stemlokalen op het Spaanse vasteland blijven open tot 20.00 uur. Op de Canarische eilanden sluiten ze een uur later. Kort daarna worden de eerste exitpolls verwacht.

bron:Â Belga