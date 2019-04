Veertien bestuurders betrapt onder invloed en 2 straatracers opgepakt in Oost-Vlaanderen

De federale en lokale politiediensten van Oost-Vlaanderen hebben zaterdagavond tijdens een grote controleactie tegen inbraken en diefstallen twee jongen straatracers opgepakt en veertien bestuurders betrapt terwijl ze reden onder invloed. Dat meldt de federale politie van Oost-Vlaanderen. Aan de actie, gecoördineerd vanuit het Communicatie- en Informatiecentrum (CIC) in Gent, namen 122 politiemensen deel. Tijdens de actie werden 42 verkeersinbreuken vastgesteld. Op gerechtelijk vlak werden er 26 processen-verbaal opgesteld. Er werden in totaal 395 wagens gecontroleerd. Er werden zeventien mensen aangetroffen in bezit van drugs, vier mensen waren op te sporen en veertien bestuurders reden onder invloed.

Op de N9 in Erpe-Mere werden twee bestuurders betrapt terwijl ze aan het straatracen waren. In de twee wagens zaten in totaal zeven mensen. Op bevel van het parket werden de rijbewijzen van de jonge bestuurders (19 en 23 jaar) onmiddellijk ingetrokken.

In Maldegem werden iets na middernacht zeven fietsers betrapt op de pechstrook van de N44, een autoweg waarop fietsers niet zijn toegelaten. Vijf meerderjarigen kregen een onmiddellijke inning van 174 euro, voor de twee minderjarigen zal het parket Oost-Vlaanderen het nodige gevolg bepalen.

bron: Belga