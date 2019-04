Tienduizenden Hongkongers protesteren tegen nieuwe uitleveringswet

Tienduizenden inwoners van Hongkong zijn vandaag op straat gekomen om te protesteren tegen een wetsvoorstel dat uitwijzingen van Hongkong naar het Chinese vasteland mogelijk maakt. Volgens de organisatoren nemen ongeveer 200.000 mensen deel aan de manifestatie. Daarmee zou het een van de grootste betogingen zijn die de afgelopen jaren in de deels autonome regio plaatsvond. Maar de politie houdt het op 22.800 deelnemers. Volgens het voorstel zou het mogelijk worden om criminelen uit te leveren aan landen waarmee geen uitleveringsverdrag werd gesloten. Daardoor zouden inwoners van Hongkong, dat een aparte status heeft binnen China, voortaan ook door de Chinese overheid berecht kunnen worden. Of zo’n uitlevering er komt, moet geval per geval worden bekeken.

Het wetsvoorstel is het gevolg van een zaak waarbij een man op vakantie in Taiwan zijn zwangere vriendin zou hebben gedood. Hij kon niet worden uitgewezen omdat er geen uitleveringsverdrag bestaat tussen Hongkong en Taipei. Critici vrezen dat Peking van achterpoortjes in de wet gebruik zou maken om politieke tegenstanders te laten berechten.







Hoewel het gaat om een protestactie tegen die controversiële wet, hadden heel wat betogers ook een gele paraplu bij zich. Daarmee verwijzen ze naar “Umbrella Movement” (Paraplubeweging), die vijf jaar geleden in Hongkong massale manifestaties voor meer democratie organiseerde. Woensdag werden nog verschillende leiders van die protestbeweging tot celstraffen veroordeeld.

bron: Belga