Tielemans kopt Leicester voorbij Arsenal

Youri Tielemans kon vandaag weer belangrijk zijn voor Leicester City door het eerste doelpunt te maken in de 3-0 overwinning tegen Arsenal. Arsenal doet zo een zeer slechte zaak met het oog op een plaats in de top vier. De bezoekers kwamen in de 36e minuut met tien man te staan nadat Ainsley Maitland-Niles zijn tweede gele kaart pakte. Leicester kon in de tweede helft profiteren van haar manmeersituatie en niemand minder dan Tielemans kopte zijn ploeg op voorsprong op voorzet van James Maddison (59.). Op het einde van de wedstrijd deed Jamie Vardy de boeken volledig toe voor Arsenal door er nog twee treffers bij te doen (86. en 90+5): 3-0.

bron: Belga