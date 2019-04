Thorgan Hazard heeft een persoonlijk akkoord met Borussia Dortmund

Thorgan Hazard heeft vandaag in een interview aan VTM Nieuws laten weten een persoonlijk akkoord op zak te hebben met Borussia Dortmund. De Rode Duivel van Borussia Mönchengladbach wacht de besprekingen tussen beide clubs af, maar hoopt na de zomer voor het team van Axel Witsel uit te komen. “Ik heb in Mönchengladbach nog een contract van één seizoen, maar ik heb al gezegd dat ik graag een nieuwe stap in mijn carrière wil zetten”, legde de 26-jarige Hazard de situatie uit. “Ik wil een nieuw avontuur en heb al een persoonlijk akkoord bereikt met Dortmund. Het is nu wachten op een overeenkomst tussen de clubs. Dat kost tijd, zoals steeds met onderhandelingen. Het ligt niet meer in mijn handen, maar in die van mijn vader, die mijn manager is, en de twee clubs.”

In vijf seizoenen bij Borussia Mönchengladbach kwam de broer van Eden Hazard tot 144 officiële duels, waarin hij dertig keer scoorde en 34 beslissende passes afleverde. Bij Dortmund kan Hazard de opvolger van Christian Pulisic worden. De Amerikaan trekt komend seizoen naar Chelsea.







Met nog drie speeldagen voor de boeg staat Borussia Dortmund tweede in de Bundesliga, Mönchengladbach is vijfde.

bron: Belga