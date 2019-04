Thiem klopt Medvedev in finale en verovert dertiende ATP-titel

Dominic Thiem (ATP 5) heeft vandaag de eindzege op zak gestoken op het ATP-toernooi van Barcelona (gravel/2.609.135 euro). De Oostenrijker, het derde reekshoofd, rekende in de finale na één uur en veertien minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-0) af met de Rus Daniil Medvedev (ATP 14), het zevende reekshoofd. Voor de 25-jarige Thiem, die in de halve finale elfvoudig winnaar Rafael Nadal uitschakelde, is het zijn dertiende ATP-titel. Dit seizoen schreef hij het prestigieuze Masters 1.000 toernooi in Indian Wells al op zijn naam. In 2017 speelde hij ook al eens de finale in Catalonië, maar toen was Nadal te sterk. De 23-jarige Medvedev blijft steken op vier toernooi-overwinningen. Hij was eerder dit jaar al de beste in Sofia.

bron: Belga