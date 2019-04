Swedbank stelt ex-premier voor als nieuwe voorzitter

De in opspraak geraakte Zweedse bank Swedbank heeft Göran Persson voorgedragen om voorzitter te worden van de bank, zo meldt ze zondagavond. Persson was tussen 1996 en 2006 premier van Zweden voor de sociaaldemocraten. Swedbank staat onder druk door onderzoeken naar mogelijke witwaspraktijken in de Baltische staten. Begin april stapte voorzitter Lars Idermark met onmiddellijke ingang op, en vorige week kondigde de bank aan dat ze een divisie zou oprichten om financiële fraude tegen te gaan.

Nu draagt het benoemingscomité dus ex-premier Persson voor als nieuwe voorzitter. Lennart Haglund, de voorzitter van dat comité, zegt dat Persson beschikt over “een breed internationaal netwerk en ervaring in de financiële sector”. Voor hij eerste minister werd, was Persson minister van Financiën.

bron: Belga