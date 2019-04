Sodexo mag ook na 2019 dienstencheques uitgeven

De Vlaamse overheid verlengt de samenwerking met HR-dienstverlener Sodexo. Het dienstenchequebedrijf mag daardoor ook na 2019 dienstencheques blijven uitgeven. Dat heeft Vlaams minister van Economie en Werk Philippe Muyters (N-VA) vandaag bekendgemaakt. De voorbije jaren heeft Sodexo miljoenenboetes moeten betalen, omdat het er onvoldoende in geslaagd was mensen te doen overstappen op elektronische cheques. De Vlaamse overheid werkt voor de uitgifte van dienstencheques al jaren samen met Sodexo. Maar eind 2019 loopt het contract met Sodexo af. De overheid schreef een offerte-aanvaag uit en heeft nu beslist om opnieuw in zee te gaan met Sodexo. Dat betekent dat Sodexo vanaf 2020 twee jaar lang verantwoordelijk blijft voor de uitgifte van dienstencheques.

Nochtans moest Sodexo de afgelopen jaren verschillende boetes betalen, omdat het bedrijf de streefcijfers over het aandeel elektronische dienstencheques niet haalde.







Sodexo heeft wel de ambitie om de dienstencheques gebruiksvriendelijker te maken. Zo wil het bedrijf starten met een online betalingsmodule vanuit de beveiligde zone voor gebruikers. Dat betekent dat gebruikers opnieuw rechtstreeks en zonder meerkost online zullen kunnen betalen. Ze zullen ook via de app dienstencheques kunnen bestellen en rechtstreeks afrekenen.

Daarnaast zal ook de extra administratieve kost die wordt aangerekend voor het terugbetalen of omruilen van te veel aangekochte papieren dienstencheques, vervallen vanaf 2020.

Ben Broeckx van Sodexo is blij dat de Vlaams overheid opnieuw kiest voor Sodexo. “Ons voorstel voor 2020-2021 wil in nauwe samenwerking met de administratie de gebruikservaring, die in de afgelopen twee jaar consistent iets hoger dan 8/10 scoorde, nog verder optimaliseren en moderniseren”, aldus Broeckx.

bron:Â Belga