Sociale huisvestingsmaatschappijen controleren vaker via nutsbedrijven op domiciliefraude

De sociale huisvestingsmaatschappijen, die sinds 2017 bij de distributie- en nutsbedrijven verbruiksgegevens kunnen opvragen van hun huurders, doen dat steeds vaker. In 2017 werd 47 keer het verbruik opgevraagd, in 2018 verdrievoudigde dat tot 134 aanvragen, die allemaal werden ingewilligd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Marc Hendrickx (N-VA) opvroeg bij Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). Betrappingen op heterdaad zijn complex en worden voor de rechtbank vaak verworpen. Maar nutsgegevens kunnen zwart op wit bewijzen dat er gedurende lange tijd geen bewoning is geweest.

“Domiciliefraude blijft een oud zeer in de sociale huisvesting: huurders trekken in bij hun partner en laten hun sociale woning leegstaan”, zegt Hendrickx. “De hogere uitkering die ze als zogenaamde alleenstaande krijgen weegt immers niet op tegen de (lage) sociale huur die ze blijven betalen. Maar het is natuurlijk wel een asociaal misdrijf: niet alleen pleeg je uitkeringsfraude, bovendien laat je een sociale woning leegstaan terwijl er meer dan 135.000 Vlamingen op de wachtlijst staan.”







bron:Â Belga