Seizoensbeste voor Dylan Borlée op 400m in Amerikaanse Irvine, PR voor Laus op 200m

Dylan Borlée is in de nacht van zaterdag op zondag als tweede gefinisht op de 400 meter op de Steve Scott Invitational in Irvine in de Verenigde Staten. Hij klokte een seizoensbeste van 46.49, zes honderdsten trager dan Jonathan Sacoor enkele uren eerder. Camille Laus scherpte op de 200 meter haar persoonlijk record aan tot 23.79. De winst op de 400 meter ging in Irvine naar de Braziliaan Lucas Carvalho in 46.41, Dylan Borlée volgde acht honderdsten later. Jonathan Sacoor trekt dus met zijn 46.43 van in Gainesville als snelste Belg van het seizoen naar de World Relays in het Japanse Yokohama op 11 en 12 mei. De Belgische delegatie reist midden volgende week al af naar Japan.

Nog in Irvine bewees Camille Laus in goede doen te zijn. Ze finishte als vijfde op de 200 meter en bracht haar persoonlijk record van 23.97 naar 23.79. Hanne Claes volgde even later als zesde in 24.00.







bron: Belga