Premier Michel wil snel regeringen op alle niveaus

Premier Charles Michel (MR) heeft vandaag in De Zevende Dag (één) gepleit voor de snelle vorming van een regering, ook op federaal niveau. Een lange periode zonder regeringen zorgt volgens hem voor verlies van jobs en welvaart. Michel ziet zichzelf als een bruggenbouwer, maar haalde ook uit naar Ecolo en Groen, die voor hem belastingspartijen zijn. Voor Michel was het vertrek van de N-VA uit de federale regering een mooi geschenk aan de linkse partijen. Hij vond het een mislukte gok van de N-VA die verwacht had met het migratiethema te kunnen scoren bij vervroegde verkiezingen. Tegelijk heeft de MR een zware prijs betaald voor de beslissing van de N-VA, zei hij verwijzend naar de recente peilingen waarin de MR zware klappen krijgt.

Hij waarschuwde dat een alliantie van de N-VA met de linkse partijen tot chaos en onbestuurbaarheid zal leiden en voor verarming zal zorgen. Charles Michel kiest voor een hervormingsregering om het werk van de huidige ploeg af te maken: de jobsdeal, de krapte op de arbeidsmarkt, de hervorming van de werkloosheidsuitkering, het energiebeleid,… Of de N-VA deel kan uitmaken van die regering? Voor Michel maakt het niet uit welke partijen in de regering zitten, zolang er maar een sterk beleid gevoerd kan worden. Dat die regering door N-VA-kandidaat-premier Jan Jambon geleid zou worden, is alvast “niet mijn voorkeur”.







Charles Michel wees er ook op dat de week van de val van de regering in Antwerpen een linkse bocht werd ingezet. “De alliantie van PS, Ecolo, PTB en ook de N-VA is een gevaar voor institutionele chaos”, waarschuwde hij. Ecolo en Groen zijn voor hem belastingspartijen. Charles Michel wil daarentegen klimaat als kans gebruiken voor meer welvaart.

