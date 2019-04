Ook Bonaventure plaatst zich voor derde kwalificatieronde

Na Greet Minnen (WTA 192) heeft ook Ysaline Bonaventure (WTA 122) zich vandaag gekwalificeerd voor de derde en laatste kwalificatieronde voor het WTA-toernooi in Rabat (gravel/250.000 dollar). Bonaventure, het vierde reekshoofd in de kwalificaties, haalde het na dik twee uur tennis in drie sets (6-2, 6-7 (3/7) en 6-1) van de Poolse Magdalena Frech (WTA 173). In de laatste voorronde wacht voor de Luikse een duel met de Roemeense Irina Maria Bara (WTA 186).

Eerder op de dag plaatste ook Greet Minnen zich al voor de derde kwalificatieronde. Minnen rekende in twee sets (6-2 en 7-6 (7/2)) af met de Française Tan Harmony (WTA 264).







Verder staan Elise Mertens (WTA 18), Kirsten Flipkens (WTA 59) en Alison Van Uytvanck (WTA 51) op de hoofdtabel in Rabat. Mertens, de titelverdedigster, en Flipkens nemen het in de eerste ronde tegen elkaar op.

bron: Belga