Nachtelijke luchtaanvallen op Libische hoofdstad Tripoli

De Libische hoofdstad Tripoli is in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw gebombardeerd. Dat zeggen inwoners van de stad en journalisten van het Franse persagentschap AFP. Welke doelwitten precies werden geviseerd is niet duidelijk, maar journalisten ter plaatse hoorden vanuit het centrum van de stad tussen 23 uur en middernacht verschillende zware ontploffingen en het geronk van vliegtuigen. Op sociale media lijken andere inwoners die waarnemingen te bevestigen.

Op 4 april gaf commandant Khalifa Haftar zijn troepen het bevel Tripoli te veroveren op de internationaal erkende regering. Haftar schilderde zijn campagne af als een “oorlog tegen terrorisme” en legde oproepen om zijn offensief stop te zetten, naast zich neer. De gevechten in de voorsteden van Tripoli tussen de regeringstroepen en de manschappen van Haftar kostten de afgelopen drie weken al aan verschillende burgers het leven. De strijd wordt voornamelijk op de grond geleverd, maar hier en daar worden ook luchtaanvallen uitgevoerd.

Bron: Belga