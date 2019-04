Minstens vier doden in Seattle nadat bouwkraan van dak stort

In de Amerikaanse stad Seattle is een bouwkraan van een dak gestort en op straat terechtgekomen. Daarbij zijn minstens vier mensen omgekomen. Drie anderen raakten gewond, zo heeft de plaatselijke brandweer zaterdag op Twitter meegedeeld. De kraan viel van het dak van een zes verdiepingen tellend kantoorgebouw in een dichtbevolkte wijk en kwam deels tussen het verkeer op straat terecht. Zeker vijf auto’s werden door het gevaarte verpletterd.

Volgens een getuige was het op het moment van de feiten hevig aan het waaien. De kraan zou in twee stukken zijn gebroken, meldt de Seattle Times. De ene helft kwam daarbij op straat terecht.

bron: Belga