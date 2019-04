Late sneeuwstorm houdt meer dan 700 vluchten aan de grond in Chicago

In de regio rond Chicago zorgt een late winterstorm voor hinder voor het vliegverkeer. De luchthaven O’Hare International Airport annuleerde noodgedwongen 589 vluchten, die van Midway Airport schrapte er 124, melden de autoriteiten. Vertrekkende of aankomende vluchten die niet werden geannuleerd, kampen met vertragingen van ongeveer 15 minuten. Hoewel het gevreesde noodweer voor minder problemen zal zorgen dan aanvankelijk gevreesd, vragen de autoriteiten toch aan de inwoners om voorzichtigheid aan de dag te leggen, vooral in het verkeer.

Dergelijk winterweer is rond deze tijd van het jaar eerder uitzonderlijk in de regio. Toch gebeurde het in het verleden nog al wel dat het in de maand april nog sneeuwt. In 1940 werd de regio zelfs op 1 mei nog bedekt onder een witte laag. Er viel toen 2,8 centimeter sneeuw.

bron:Â Belga