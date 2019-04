Kvitova rekent in finale in twee sets af met Kontaveit

Petra Kvitova (WTA 3) heeft vandaag het WTA-toernooi van Stuttgart (gravel/886.077 dollar) op haar naam geschreven. De Tsjechische, het derde reekshoofd, rekende in de finale na één uur en 33 minuten tennis in twee sets (6-3 en 7-6 (7/2)) af met de Estse Anett Kontaveit (WTA 15), het achtste reekshoofd. Voor de 29-jarige Kvitova, die begin dit jaar de finale bereikte op de Australian Open, is het haar 27e WTA-titel in haar 36e finale. De zes jaar jongere Kontaveit stond voor de vijfde keer in een finale op het WTA-circuit. In 2017 won ze het toernooi in het Nederlandse Rosmalen, haar enige titel tot dusver.

bron: Belga