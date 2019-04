Klimaatprojecten krijgen hoogste bedrag van Burgerbegroting in district Antwerpen

De inwoners van het district Antwerpen hebben voor de zesde keer het geld van de Burgerbegroting verdeeld. Aan het thema “klimaatprojecten” werd bijna 230.000 euro toegekend, het hoogste bedrag dat ooit aan één thema werd toegekend. Nu de bedragen verdeeld zijn, kan iedereen projectvoorstellen indienen.

Met de Burgerbegroting beslissen de inwoners zelf over tien procent van het jaarbudget van het district Antwerpen, goed voor 1,4 miljoen euro. Het geld werd de voorbije weken over twaalf thema’s verdeeld.

Er gaat dit jaar opvallend veel geld naar de thema’s “groen in straten en op pleinen” en “projecten voor mensen in armoede”, die respectievelijk 165.569 euro en 139.653 euro krijgen. Maar aan het thema “klimaatprojecten” werd het hoogste bedrag toegekend: 229.467 euro.

“Op lokaal niveau is heel veel mogelijk om de klimaatuitdagingen aan te pakken. Het is dan ook fantastisch dat zo’n hoog bedrag aan het klimaatthema werd toegekend”, zegt districtsschepen voor Participatie Femke Meeusen (Groen). “Dankzij de Burgerbegroting kunnen bewoners in alle wijken van ons district er nu concrete ideeën voor indienen en mee aan de slag gaan. Ik kijk heel erg uit naar alle voorstellen, van klein tot groot.”

De projecten kunnen tot en met 16 juni ingediend worden. Een voorstel moet passen binnen de twaalf thema’s en de gekozen bedragen. In oktober kiezen de inwoners online en op het Burgerbegrotingfestival welke projecten effectief geld krijgen.

Bron: Belga