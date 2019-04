Jupiler Pro League – Sint-Truiden ontsnapt aan nederlaag tegen Beerschot Wilrijk

Sint-Truiden en Beerschot Wilrijk hebben zondag op de zesde speeldag in Play-off IIA 2-2 gelijk gespeeld. Leider STVV kon zo niet profiteren van het puntenverlies van Charleroi, dat zaterdag eveneens 2-2 gelijkspeelde in Oostende. Na het gelijkspel van Charleroi had Sint-Truiden een uitgelezen kans om vier punten uit te lopen op zijn eerste achtervolger. Maar de bezoekers van Beerschot, dat gedeeld laatste stond met Eupen, openden de score in de 17e minuut. Tarik Tissoudali ging handig voorbij de doelman en legde de bal in een leeg doel. Een afgeweken vrije trap van Denis Prychynenko in de tweede helft vergrootte de voorsprong tot 0-2 (63.). Sint-Truiden prikte snel tegen via Mamadou Sylla, die zijn mannetje mooi in de wind zette en de bal keurig voorbij de doelman schoot (67.).

In de 72e minuut had Sint-Truiden de ideale kans om gelijk te komen, maar Daichi Kamada mikte zijn penalty naast het doel. De thuisploeg leek zo op een verlies af te stevenen, maar Takahiro Sekine kon in de toegevoegde tijd nog gelijk maken met een goed geplaatst schot (90+2.).

bron:Â Belga