Jezidische gemeenschap aanvaardt geen kinderen van moeders die verkracht werden door IS

De kinderen van jezidische moeders die verkracht werden door jihadisten van de terreurgroep Islamitische Staat (IS), zullen geen deel kunnen uitmaken van de jezidische gemeenschap in het noorden van Irak. Dat heeft de hoogste spirituele raad van de geloofsgemeenschap bekendgemaakt. De jezidi’s vormen een Koerdische religieuze en etnische minderheid, die in Irak zwaar te lijden had onder het geweld van IS. In 2014 werden nog duizenden jezidi’s uit het Iraakse Sinjar-gebergte door IS naar Syrië gedeporteerd. Veel mannen werden toen vermoord, terwijl jongens gedwongen werden om mee te vechten met de terreurgroep. De vrouwen werden veelal gebruikt als seksslavinnen.

Sindsdien heerst er binnen de gemeenschap discussie over het lot van de kinderen die als gevolg van een verkrachting geboren werden. De regel is namelijk dat je enkel als jezidi wordt beschouwd wanneer de beide ouders ook deel uitmaken van die gemeenschap.

Afgelopen week had Hazem Tahsin, het hoofd van de hoogste spirituele raad, nog beslist om “alle overlevenden” van IS-misdaden te aanvaarden, omdat ze het slachtoffer werden van zaken die “buiten hun wil” plaatsvonden. Die beslissing werd toen nog toegejuicht door heel wat vrouwen, die daardoor de mogelijkheid kregen om met hun kind terug te keren vanuit Syrië of Europa.

Maar zaterdagavond werd in een “verduidelijking” meegedeeld dat die beslissing “geen betrekking (heeft) op kinderen die geboren werden uit verkrachting”.

