Hinder tijdens ochtendspits op spoor tussen Landen en Leuven

Pendelaars zullen maandagochtend hinder ondervinden op de belangrijke spoorlijn tussen Landen en Leuven. Daarvoor waarschuwt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Geplande werkzaamheden in het weekend zijn niet op tijd klaar geraakt door een incident met een werktrein. “Er waren dit weekend werkzaamheden in de buurt van Tienen. Een werktrein is daar tijdens een manoeuvre met een wielas lichtjes naast het spoor terechtgekomen”, zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. “Er moest een hulptrein komen en de werken hebben daardoor vertraging opgelopen. We hopen tegen 6 uur een spoor vrij te hebben en in de loop van de ochtend het tweede. Maar vroege treinen zullen niet kunnen passeren tussen Ezemaal en Tienen.”

Er zal daarom een aangepaste dienstregeling gelden. Bepaalde treinen zullen omgeleid worden via Hasselt, wat een vertraging met zich meebrengt van circa een halfuur. Sommige piekuurtreinen zullen beperkt worden op hun traject of afgeschaft. Petit raadt reizigers aan om de website van de NMBS in de gaten te houden voor informatie over hun trein.

bron: Belga