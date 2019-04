Hanne Verbruggen neemt duik onder 2u40 bij marathondebuut in Düsseldorf

Hanne Verbruggen is vandaag bij de marathon in het Duitse Düsseldorf in 2u39:02 als zesde gefinisht. De 26-jarige Oost-Vlaamse maakte er haar debuut op de marathonafstand. Tot op heden was Verbruggen in het atletiekwereldje vooral bekend als een goede veldloopster, want ze finisht geregeld voorin bij de CrossCup-wedstrijden. Maar in Düsseldorf liet ze zien dat haar echte specialiteit het langere werk is. Met haar 2u39:02 komt ze meteen op de 23e plaats op de Belgische marathonranking aller tijden. Ze passeerde halverwege in 1u17:58. Voor het WK atletiek later dit jaar in Doha komt Verbuggen niet in aanmerking. De limiet daarvoor bedraagt 2u30:00.

De winst ging in Düsseldorf naar de Duitse Anja Scherl in 2u32:56. Bij de mannen was de zege eveneens voor een Duitser, met Tom Gröschel die in 2u13:49 finishte.







bron: Belga