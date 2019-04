Grote Lenteschoonmaak in Wallonië: 500 ton zwerfvuil ingezameld

Tijdens de Grote Lenteschoonmaak van 29 tot 31 maart is in heel Wallonië bijna 500 ton zwerfvuil opgehaald door een goeie 162.000 vrijwilligers die langs straten, in parken en op publieke plaatsen dat rondzwervende afval hebben ingezameld. Dat heeft de Waalse minister van Milieu en Openbare Wereken Carlo Di Antonio (cdH) vandaag bekendgemaakt. Het komt neer op zo’n drie kilogram afval per vrijwilliger. De 500 ton zijn goed voor bijna 86.000 huisvuilzakken. Vorig jaar hadden 110.000 vrijwilligers bij deze grootscheepse schoonmaakoperatie 365 ton zwerfvuil verzameld.

Bron: Belga