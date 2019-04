Fuglsang soleert naar welverdiende winst in La Doyenne

Jakob Fuglsang (Astana) heeft vandaag de 105e editie van Luik-Bastenaken-Luik (WorldTour) op zijn naam geschreven. Na 256 kilometer reed de Deen solo over de nieuwe aankomst in Luik. Het podium werd vervolledigd door de Italiaan Davide Formolo (BORA-hansgrohe) en de Duitser Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe). Dylan Teuns (Bahrain-Merida) werd als eerste Belg negende. Voor de 34-jarige Fuglsang komt met deze overwinning een einde aan een reeks ereplaatsen. De Deen verzamelde de voorbije weken/maanden topnoteringen met de vleet. Zo was hij dichtbij de zege in de Ronde van Murcia (zesde), Strade Bianche (tweede), Tirreno-Adriatico (derde), Ronde van het Baskenland (vierde), Amstel Gold Race (derde) en Waalse Pijl (tweede). Na het eindklassement in de Ruta del Sol is dit zijn tweede zege van het seizoen. Fuglsang volgt op de erelijst de Luxemburger Bob Jungels op. Die kwam dit jaar niet aan de start.

bron:Â Belga