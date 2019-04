Festival aan Zee lokt 16.500 mensen naar De Panne

Het jaarlijkse Festival aan Zee heeft afgelopen weekend ongeveer 16.500 mensen naar De Panne gelokt. Het gratis muziekfestival zette tijdens de vijftiende editie extra in op duurzaamheid. Net als in 2018 konden de bezoekers voor een euro hun eigen herbruikbare beker huren. “Aan het verhaal van de herbruikbare bekers kwam dit jaar een extra luik”, aldus organisator Jeroen Verdonck. “De herbruikbare bekers werden ter plaatse afgewassen in de mobiele wasstraat. Daarna gaat het afwaswater naar het mobiele plantensysteem, waar het gezuiverd wordt. Met dat water zal gemeente De Panne de bloemen en planten besproeien.” Daarnaast probeerde Festival aan Zee ook carpoolen aan te moedigen, door een gratis parkeerplaats vlak bij het festivalterrein als beloning aan te bieden.

Op het strand van De Panne waaide zaterdag een stevige wind, maar daar lieten de muziekliefhebbers zich niet door afschrikken. Het terrein en de twee festivaltenten werden ’s ochtends helemaal goedgekeurd door de veiligheidsploegen. De organisatie besliste wel om het speeldorp niet te openen. Zondagnamiddag konden de kinderen zich bij zonnig weer wel uitleven in het speeldorp ‘Race door de Tijd’.

Zondagnamiddag vormde het optreden van Kapitein Winokio een perfecte opener van de familiedag. Het muziekproject van Winok Seresia viert trouwens net als Festival aan Zee zijn vijftiende verjaardag. Later op de dag lokte vooral Laura Tesoro veel publiek naar De Panne. Zondagavond staat ook nog een optreden van 2 Fabiola op de affiche, en op het hoofdpodium wordt zondagavond afgesloten door Omdat Het Kan Soundsystem, bekend van Studio Brussel.

bron:Â Belga