Dalende belangstelling voor Zythos Bierfestival in Leuven

Het Zythos Bierfestival kampt met een dalende belangstelling. De zestiende editie van het tweedaagse evenement lokte dit weekend toch nog 11.000 bezoekers naar de Brabanthal in Leuven. Dat meldt de organiserende vzw Zythos zondag. Tijdens de editie van 2018, in volle hittegolf, zakten 12.500 bierliefhebbers af naar de Brabanthal. De weersomstandigheden leenden zich zaterdag en zondag veel meer voor een bezoek aan een overdekte biermarkt. Maar het aantal bezoekers liep dus terug tot 11.000.

Honderd brouwerijen en bierfirma’s presenteerden 571 bieren, in plaats van de 588 aangekondigde. Dat is een recordaantal voor het Zythos Bierfestival. Van die bieren beleefden er 61 een primeur en 13 werden exclusief voor het festival gebrouwen.

De prijs voor de mooiste stand ging dit jaar naar brouwerij ’t Verzet uit Anzegem. Net zoals vorig jaar toverde het West-Vlaamse bedrijf de stand om tot een kunstwerk. Voor de winnaar van de consumententrofee is het nog te vroeg. Die prijs wordt pas begin juni uitgereikt. De uitverkiezing komt toe aan de festivalbezoekers die zaterdag en zondag hun stem daarvoor uitbrachten.

Ambachtelijke brouwerijen zetten hun opmars verder in ons land. Vooral in Vlaams-Brabant, Henegouwen en Waals-Brabant zijn steeds meer kleine bedrijven actief in de biersector.

Het bierfestival is zondag nog open tot 20 uur.

Bron: Belga