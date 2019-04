Crisis Soedan – Leger en oppositie in Soedan gaan gemeenschappelijk orgaan oprichten

In Soedan zijn de militaire overgangsraad en de oppositie het zaterdag eens geraakt over de oprichting van een gemeenschappelijk orgaan waarin zowel het leger als burgers zullen zetelen. Dat orgaan moet het land door de moeilijke overgangsfase loodsen nu dictator Omar al-Bashir is afgezet. Het gaat om een principebeslissing, aangezien er nog geen afspraken werden gemaakt over de samenstelling van het bestuur. De overeenkomst werd gesloten tijdens een eerste vergadering van een gezamenlijk comité, dat pas woensdag in het leven werd geroepen om oplossingen te vinden voor de discussiepunten tussen het leger en de Krachten van de Verklaring van Vrijheid en Verandering, een paraplugroepering van de oppositie. Er wordt nu verder gepraat over de verhoudingen binnen het gezamenlijke orgaan.

Aanhangers van de oppositie kamperen sinds 6 april buiten het hoofdkwartier van het leger. Ze eisten eerder met succes het aftreden van president Omar al-Bashir, die op 11 april door de militairen werd afgezet. Maar ze willen ook niet weten van de militaire overgangsraad die sindsdien het land leidt. Enkele dagen geleden nog beschuldigden verschillende oppositiegroepen het leger van “een gebrek aan ernst” in het overdragen van de macht aan een burgerregering. Volgens de betogers zet het leger het beleid van Bashir gewoon verder.

