Bijna duizend activiteiten op negentiende Erfgoeddag

Met het thema “Hoe maakt u het?” worden vandaag/zondag tijdens de negentiende editie van de Erfgoeddag ambachten en vakmanschap de hele dag in de schijnwerpers geplaatst. Er vinden meer dan 950 activiteiten plaats in Vlaanderen en Brussel, een record. Bijna 650 organisaties bieden zondag een of meer activiteiten aan. Ambachtslieden als smeden, juwelenontwerpers, steenbakkers en drukkers tonen hun kunnen. Maar ook minder bekende ambachten als lattenklieven, glasramen maken, taxidermie en steendrukken komen aan bod.

In Mechelen wordt voor het eerst in vijftig jaar weer een wedstrijd “het schoenste caffedrinken” (het schoonste koffiedrinken) georganiseerd, in Brussel leer je tijdens een wandeling alles over de teloorgegane handelsactiviteiten rond de Vismet, in Gent is er een expo over 200 jaar hoedenmakers en -verkopers, in Landen los je een misdaad in de molen van Rufferdinge op, in Asse kan je de oudste hopboer van het land aan het werk zien, enzovoort.

Alle activiteiten staan op de website erfgoeddag.be. Ze zijn allemaal gratis, maar voor sommige moest je reserveren.

Het recordaantal activiteiten “illustreert dat ‘handenwerk’ vandaag enorm aanspreekt, net als de bijhorende verhalen over het doorgeven van vaardigheden, kennis en inzicht”, zegt Faro, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en de initiatiefnemer van de Erfgoeddag. “Wie ontdekt er nu niet graag vakmensen die hun stiel beheersen en daardoor iets unieks en persoonlijk kunnen maken?”

Vorig jaar lokten de verschillende activiteiten naar schatting 200.000 bezoekers.

bron:Â Belga