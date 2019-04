Matteo Berrettini (ATP 55) heeft vandaag het ATP-toernooi in Boedapest (gravel/524.340 euro) op zijn naam geschreven. De Italiaan haalde het in de finale na één uur en 43 minuten tennis in drie sets (4-6, 6-3 en 6-1) Voor de 23-jarige Romein is het zijn tweede ATP-titel. Hij won vorig jaar al de finale in het Zwitserse Gstaad. Voor de 27-jarige Krajinovic blijft zijn ATP-palmares blank. Het was zijn tweede finale, na de verloren eindstrijd in Parijs in 2017.

bron: Belga