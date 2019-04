Abate wint voor landgenoot Abshero

De Ethiopiër Tadu Abate heeft vandaag de marathon van Hamburg gewonnen. In een sprint aan de aankomst was hij sneller dan landgenoot Ayele Abshero. Abate, die vorig jaar tweede was, finishte in een tijd van 2u08:26. De race werd afgewerkt in regenachtige omstandigheden. De Oegandees Stephen Kiprotich, de olympisch kampioen van 2012, werd derde. De Keniaan Abel Kirui, die als favoriet startte, moest vroeg in de race opgeven met een blessure. Bij de vrouwen won de Ethiopische Dibabe Kuma in een tijd van 2u24:42, voor de Keniaanse Magdalyne Masai en de Tanzaniaanse Failuna Matanga.

bron: Belga