38.500 deelnemers voor Antwerp 10 Miles & Marathon

38.500 lopers hebben zondag deelgenomen aan de 34ste editie van de Antwerp 10 Miles & Marathon. Zij werden langs het parcours door 70.000 toeschouwers aangemoedigd. Na de buitengewoon warme editie van 2018 kregen de lopers dit jaar frissere weersomstandigheden voorgeschoteld die ideaal loopweer vormden. Daardoor vielen er dit jaar geen noemenswaardige medische interventies te noteren.

De 3.200 deelnemers aan de marathon mochten om 9 uur het spits afbijten voor hun tocht van 42,195 km doorheen de Antwerpse districten. De zege was voor Willem Van Schuerbeeck met een tijd van 2 uur, 21 minuten en 39 seconden. Bij de vrouwen schreef Astrid Verhoeven de marathon op haar naam met een tijd van 2 uur, 41 minuten en 18 seconden. Antwerps burgemeester Bart De Wever liep voor de derde keer de marathon en finishte in 4 uur, 13 minuten en 56 seconden.

Terwijl de marathonlopers richting historische binnenstad renden, gingen om 11 uur bijna 2.400 kinderen tussen 4 en 12 jaar van start in de Kids Run, een 1,4 km lange fun run. De Antwerp Short Run 5 km startte om 12 uur en was goed voor 5.200 deelnemers.

De Antwerp 10 Miles trok zoals steeds de meeste deelnemers aan: 27.700 sportievelingen schreven zich in. Om een vlotte doorstroming te garanderen werden de lopers ingedeeld in drie startwaves. De eerste wave, met daarin alle toplopers, ging om 14.30 uur van start. Nick Van Peborgh won de wedstrijd voor de zesde keer in een tijd van 48 minuten en 42 seconden. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lore Tack in een tijd van 57 minuten en 57 seconden.

bron:Â Belga