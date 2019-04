Webwinkel ASOS betrapt op het gebruik van kledingklemmetjes

Je kan er niet omheen: modellen op modewebsites hebben bijna altijd een petieterig klein maatje. Waardoor je je als gewone shopper vaak voelt als een lompe walrus, ook al is dat nergens voor nodig. En wanneer je toch besluit om een kleedje of broek te bestellen, past het 80% van de tijd niet. En daar blijkt een reden voor te zijn.

Als je weleens vaker online naar kleding zoekt, heb je veel kans weleens iets besteld bij ASOS. De modegigant plaatst dagelijks honderden nieuwe stukken online en biedt zo een haast onuitputtelijke voorraad kleding aan. Bij online shoppen zijn maataanduidingen natuurlijk onmisbaar, want je moet je kleding immers een beetje op de gok bestellen. Soms kloppen die instructies, maar vaak lijkt het alsof je iets helemaal anders besteld hebt dan wat je binnenkrijgt. Ergens loopt er dus iets fout.

Klemmetjes







Een aandachtige shopper kwam erachter waarom kleding van ASOS zo vaak niet past: de website gebruikt klemmetjes om de stukken te vervormen en te laten passen. Niet zo netjes en eigenlijk puur boerenbedrog. De vrouw tweette meteen over haar ontdekking en heel wat verontwaardigde ASOS-klanten deelden het bericht. De modewebsite reageerde vrijwel meteen: “Hey Ronnie, bedankt om ons hierop te wijzen. Het spijt ons om te horen dat de klemmetjes zichtbaar zijn op de foto. We zullen dit aankaarten bij ons team van specialisten. Als je vragen hebt, stuur ons dan gerust een berichtje en we helpen je meteen.”

Photoshop en klaar

Een mens zou vermoeden dat het kledingstuk in kwestie of verwijderd zou worden, of dat er een ander, meer passend model de kleding zou tonen. Maar niets is minder waar. De klemmetjes werden simpelweg vakkundig weggewerkt met Photoshop. “Klaar is Kees”, moet ASOS gedacht hebben. Maar Twitter was het daar niet mee eens en gaf voluit kritiek op de webwinkel. De volgende reactie vat de kwestie mooi samen: “Of jullie zouden modellen kunnen inhuren bij wie de kleding past en die geen maatje 32 hebben. Of gewoon eerlijk tonen hoe de kleding valt op een echt persoon, misschien zouden mensen dan minder items terugsturen. Ik ben gestopt met kleding kopen bij ASOS omdat die toch nooit paste.” De webwinkel zelf gaf geen commentaar.