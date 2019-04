Twee dieven winnen jackpot, maar loterij weigert hen te betalen

Twee werkloze Engelse dertigers, Mark Goodram en Jon-Ross Watson, hebben de lotto gewonnen. Goed nieuws zou men dan denken, maar er schuilt een addertje onder het gras. De Engelse loterij weigert hen namelijk te betalen omdat het winnende krasbiljet met een gestolen bankkaart gekocht zou zijn.

De gewonnen jackpot is goed voor vier miljoen pond, zo’n 4,6 miljoen euro. Maar tot vandaag heeft de loterij geweigerd om ze te betalen. De alarmbellen gingen af toen geen van beiden over een bankrekening bleek te beschikken.







Na controle bleek evenwel dat het winnende krasbiljet met een kredietkaart te zijn aangekocht. Hun uitleg ging met haken en ogen aan elkaar, waarop de loterij tot de conclusie kwam dat het winnende lotje met een gestolen kaart is aangekocht.

Bekend bij de arm der wet

De twee mannen zijn overigens geen onbekende bij de lokale politie. Mark is al 22 keer veroordeeld voor 45 misdrijven. Jon-Ross is van zijn kant al veroordeeld voor verschillende overvallen.

Het beruchte duo was de voorbije dagen nochtans al geld door ramen en deuren aan het gooien. Op sociale media poseren ze trots met de nodige cocktails en prijzige flessen champagne. “Ik kan niet wachten om mijn geld op te doen”, klinkt het bij Goodram in tabloidkrant The Sun. “Ik ga enkele luxepanden kopen en mezelf goed in de watten leggen.”

Las Vegas

“Ik ga een cruise boeken rond de Caraïben, daarna trek ik naar Las Vegas”, vult Watson aan. “Mark en ik zijn al sinds onze prille jeugd goede kameraden. Het is ongelooflijk wat ons nu overkomt, maar we verdienen het echt. We stonden op straat te roepen van blijdschap. Onze familie en vrienden zijn intussen ook op de hoogte, maar niemand gelooft ons.”

Of de vier miljoen pond ook effectief uitbetaalt zal worden, blijft een ander paar mouwen.