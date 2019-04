Nieuw seksrobotbordeel in Japan wil voldoen aan wens naar biseksuele trio’s

Een nieuw bordeel in Japan, dat binnenkort de deuren opent, heeft enkele bijzonderheden in petto. Niet alleen zijn de ‘dames’ van plezier er robot, binnenkort worden er ook mannelijke seksrobotten geïntroduceerd. Dit om te voldoen aan de wens van vele mannen naar een biseksuele trio. Uitbater Sergi Prieto wilde klanten een kans bieden om hun “wildste fantasieën” uit te voeren en lanceerde de LumiDolls-locatie in de stad Nagoya. Het bedrijf opende eerder al etablissementen in Spanje, Rusland en Italië.

Hij claimde dat er een grote stijging is van het aantal mannen die met mannelijke poppen willen experimenteren. De vraag naar een biseksueel triootje zou voornamelijk in de lift zitten, aldus Prieto. “Het gaat om mannen die eens anale seks willen uitproberen, zonder met een seksgenoot van vlees en bloed te interageren”, verduidelijkt hij.

Vier verschillende modellen







Het seksrobotbordeel zal openen in een hotel, en klanten zullen in eerste instantie uit vier modellen kunnen kiezen. Aanvankelijk zullen er enkel ‘basismodellen’ te verkrijgen zijn. “De hi-tech modellen zijn voorlopig niet realistisch genoeg”, meent Prieto. “We hebben nog meer tijd nodig om de prijzen te laten dalen en meer toegankelijk te worden.”

Een sessie van drie uur zal U ¥36.000 (289 euro) kosten, terwijl U voor een sessie van één uur ¥13.000 (105 euro) dient neer te leggen.

Wereldwijd fenomeen

Sekspoppen zijn niet exclusief een Japans fenomeen, maar het is er wel bijzonder populair. Vorig jaar onthulde poppenhuis Dutch Wives dat het alleen al in Japan meer dan 2.000 (met een waarde van £ 4.600 per pop) had verkocht.

Maar de opkomst van sekspoppen verontrust sommige deskundigen, die beweren dat het mogelijk deels de schuld is van dalende geboortedata in het land.