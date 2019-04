‘Meest sexy man ter wereld’ stapt in het huwelijksbootje

Idris Elba, vorig jaar nog verkozen tot ‘Sexiest Man Alive’, is officieel (opnieuw) van ’t straat. Afgelopen vrijdag gaf de Britse acteur heimelijk zijn jawoord aan zijn partner Sabrina Dhowre. De ceremonie vond plaats in de Marokkaanse stad Marrakesh.

De 29-jarige Sabrina schitterde in twee voor de gelegenheid gemaakte jurken van luxecouturier Vera Wang. Idris had een zwart pak aan van Ozwald Boateng.







Tijdschrift Vogue mocht er bij zijn, en dankzij hun exclusieve beelden krijgen ook wij een blik in de private huwelijksceremonie. Het daaropvolgende feest zou naar verluidt drie dagen duren.

The mountain between us

Elba (46) verloofde zich vorig jaar met model Sabrina Dhowre. Hij deed dat toen op spectaculaire wijze door een volledige bioscoop af te huren. Ze hadden elkaar een jaar eerder leren kennen in haar thuisland Canada, tijdens de opnames van de film ‘The mountain between us’. Zij werd in 2014 gekroond tot Miss Vancouver.

De acteur had eerder een relatie met make-upartieste Naiyana Garth. Met haar verwelkomde hij in 2014 een zoontje. Uit een eerder huwelijk heeft hij nog een dochter, de in 2002 geboren Isan. In 2017 zwoer Idris nochtans na twee mislukte huwelijken nooit meer te zullen trouwen.