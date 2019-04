Fuglsang soleert naar zege in Luik-Bastenaken-Luik

De 34-jarige Deen Jakob Fuglsang (Astana) heeft de 105e Luik-Bastenaken-Luik gewonnen, de laatste voorjaarsklassieker van het wielerseizoen. Na een derde plaats in de Amstel Gold Race en een tweede in de Waalse Pijl, haalde hij het na een knappe solo voor Davide Formolo en Maximilian Schachmann.

De erg barre weersomstandigheden (koude, veel nattigheid en wind) en een putsch van Deceuninck – Quick-Step halverwege de wedstrijd zorgden al ver voor de finale van de 105de editie van ‘La Doyenne’ voor slachtoffers. Onder meer wereldkampioen Alejandro Valverde en oud-winnaar Dan Martin verlieten de wedstrijd, terwijl Jelle Vanendert en heel wat anderen in de achtergrond verzeilden.







Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet lieten zich al vroeg zien: op de top van de Haute-Levée reden zij weg met een dertigtal renners, met daarbij ook Laurens De Plus, Vincenzo Nibali en Maximilian Schachmann. Ruimte kregen zij niet, maar tien andere renners kregen dat bovenop de Rosier wel. Een groep met Bjorg Lambrecht als bekendste naam reed met een voorsprong van ruim een halve minuut naar La Redoute.

La Redoute baart een muis

Die La Redoute kreeg een cruciale rol in de vernieuwde finale toegedicht, maar maakte dat niet waar: in het peloton kwam er geen enkele aanvalspoging, maar bleef Deceuninck – Quick-Step controleren in dienst van topfavoriet Julian Alaphilippe en oud-winnaar Philippe Gilbert. Allebei zouden die diep in de finale echter geen enkele rol van betekenis spelen. Alapahilippe werd uiteindelijk zestiende, Gilbert 58e.

Spektakel op de Roche-aux-Faucons

Aan de voet van de slotklim, de Roche-aux-Faucons, was de groep-Lambrecht opnieuw opgeslokt en reed een viertal met een andere renner van Lotto Soudal op kop: Tim Wellens, die vroeg op de helling zijn versnelling plaatste, maar werd overrompeld door de achtervolgers, waarna de Canadees Michael Woods zijn duivels ontbond. Enkel Fuglsang en Formolo gingen mee, maar bij een versnelling van Fuglsang op een hellende strook net na de top moesten zowel Woods als Formolo overboord.

De solozege voor Fuglsang kwam enkel nog in gevaar door een bijna-valpartij in de afdaling op vijf kilometer van de finish. Op de streep had de 34-jarige Deen een marge van net geen halve minuut op Formolo, de verrassende tweede. Voor de derde plaats moest Schachmann de sprint winnen van Adam Yates, Woods, David Gaudu, Mikel Landa en Nibali. Dylan Teuns finishte aan de staart van die groep als eerste Belg op de negende plek, Wellens werd elfde.

Voor Fuglsang is het de twintigste profzege, maar zijn eerste in een monument. Eerder dit seizoen werd hij voor zijn podiumplaatsen in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl ook al vierde in de Ronde van het Baskenland, derde in Tirreno – Adriatico, tweede in de Strade Bianche en won hij de Ruta del Sol. Op het palmares van Luik-Bastenaken-Luik volgt hij de afwezige Bob Jungels op.