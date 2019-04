Zo’n 150 deelnemers aan speciale vormingsdag van Greenpeace over het klimaat

Ongeveer 150 mensen hebben zaterdag van 10 tot 17 uur deelgenomen aan de speciale vormingsdag over het klimaat van natuur- en milieuorganisatie Greenpeace op de site van Tour en Taxis in Brussel. Dat hebben de organisatoren gemeld aan Belga. Er waren 16 ateliers ingericht. Die gingen over vreedzaam actievoeren, over alternatieve oplossingen en over misverstanden over het klimaat. Bij dat laatste ging het bijvoorbeeld over de rol van kernenergie of de discussie met zogeheten eo-realisten. De sprekers waren geëngageerde experten vanuit verschillende disciplines. Ook leden van Greenpeace namen deel aan sommige ateliers. “Geweldloosheid zit in het DNA van Greenpeace”, beklemtoonde Karen Naessens. “Een van de ateliers ging daarover.”

Bron: Belga