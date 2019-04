Zeker 16 migranten omgekomen bij verkeersongeval in Marokko

In Marokko zijn zaterdag zeker 16 migranten om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Hun voertuig kwam in het noordoosten van het land in een irrigatiekanaal terecht. Er zijn ook 17 gewonden. Dat heeft het Marokkaanse persagentschap MAP bericht. Het ongeval gebeurde op een secundaire weg tussen de steden Saidia en Nador, niet ver van de Spaanse enclave Melilla. Wellicht waren de passagiers mensen uit Sub-Sahara-Afrika op zoek naar een betere toekomst in Europa. “Nog maar eens een migratietragedie”, aldus een Marokkaanse mensenrechtenvereniging op haar Facebookpagina.

De bestuurder van het voertuig nam de benen en wordt opgespoord. Volgens de mensenrechtenvereniging is hij “zonder twijfel een mensensmokkelaar”. “Mensensmokkelaars brengen het leven van migranten in gevaar door moeilijke wegen te nemen”, luidt het.

Bron: Belga