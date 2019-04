WTA Stuttgart – Kvitova voorbij Bertens naar finale

De Tsjechische Petra Kvitova (WTA 3) heeft zich zaterdag als tweede geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Duitse Stuttgart (gravel/886.077 dollar). Het derde reekshoofd ontdeed zich in de halve finales met 7-6 (7/3), 3-6 en 6-1 van het Nederlandse zesde reekshoofd Kiki Bertens (WTA 7).

In de finale botst Kvitova op Anett Kontaveit (WTA 15). De Estse moest niet in actie komen in de halve finales, na het forfait van het nummer één van de wereld Naomi Osaka. De Japanse sukkelt met een blessure aan de buikspieren.

De 23-jarige Kontaveit en de zes jaar oudere Kvitova kijken elkaar voor de zesde keer in de ogen. De Tsjechische leidt met 3-2. Kontaveit staat voor de vijfde keer in een finale op het WTA-circuit. In 2017 won ze het toernooi in het Nederlandse Rosmalen, haar enige titel tot dusver. Kvitova, die begin dit jaar de finale bereikte op de Australian Open, maakt zich op voor haar 36e WTA-finale. De tweevoudige Wimbledon-winnares (2011 en 2014) heeft al 26 trofeeën in haar prijzenkast.

bron: Belga