WK snooker – Geen vierde wereldtitel voor Mark Selby

’s werelds nummer twee Mark Selby zal het wereldkampioenschap snooker dit jaar geen vierde keer winnen. De 35-jarige Engelsman ging zaterdag in het Crucible Theatre van Sheffield in de tweede ronde met 13-10 onderuit tegen zijn twee jaar jongere landgenoot Gary Wilson (WS-32). De wereldkampioen van 2014, 2016 en 2017 startte met een 7-9 achterstand aan de slotsessie, maar maakte dat meteen goed. Hij kwam ook nog 10-10 langszij, waarna Wilson met onder meer breaks van 86 en 92 drie frames op rij won voor een plaats in de kwartfinales (best of 25). Daarin treft hij Ali Carter (WS-19) of de Chinees Zhou Yuelong (WS-35).

Na zijn derde wereldtitel kon Selby maar één match meer winnen op een WK, vorig jaar ging hij er al in de eerste ronde uit. “The Jester of Leicester” moest recent al de eerste plaats op de wereldranglijst afstaan aan Ronnie O’Sullivan en zal nu nog wat meer terrein verliezen. Na het WK is hij maximaal nog vierde op de Order of Merit.

Gary Wilson, die in de eerste ronde Luca Brecel (WS-14) met 10-9 uit het toernooi knikkerde, staat voor het eerst in de kwartfinales. Bij zijn enige vorige deelname, in 2017, verloor de voormalige taxichauffeur in de eerste ronde.

Eerder deze week werd ’s werelds nummer een O’Sullivan verrassend al in de eerste ronde uitgeschakeld en ook de nummer drie, de Welshman Mark Williams, zit in slechte papieren. Na twee sessies staat de titelverdediger op een 9-7 achterstand tegen David Gilbert (WS-16).

.







bron: Belga