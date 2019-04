WK Rally 2019 – Rally Argentinië – Ott Tänak eerste leider in Argentinië

Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) heeft de eerste klassementsrit in de rally van Argentinië op zijn naam geschreven. In de straten van Villa Carlos Paz was de Est 1,6 sec sneller dan Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) en 1,7 sec dan zijn teamgenoot Kris Meeke (Toyota Yaris WRC). De Belg Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) reed de vijfde tijd en volgt op 2,1 sec van Tänak. De rally van Argentinië begon met een korte superspecial van 1,9 km in de straten van Villa Carlos Paz. Een uitdaging voor de deelnemers die met onverharde banden het technische, gladde en doorweekte parcours moesten trotseren. Ott Tänak won de eerste klassementsrit en is bijgevolg de eerste leider in de rally van Argentinië. Thierry Neuville reed de vijfde tijd. “Morgen wordt een hele uitdaging, een moeilijke dag. Maar ik kijk er wel naar uit. Ik hoop hier dit weekend op een sterk resultaat.”

Op vrijdag worden er zeven klassementsritten gereden. Twee lussen van drie ritten aangevuld met één superspecial. Thierry Neuville moet als WK leider als eerste de baan op. Bij gravel wedstrijden is dat vaak een nadeel vanwege het los liggend zand en gravel. Dat zal morgen niet het geval zijn. De voorbije dagen heeft het flink gestormd en viel er verschrikkelijk veel regen waardoor het parcours er bijzonder zwaar bij ligt. Er wordt nu al gefluisterd dat deze wedstrijd de grootste uitdaging van het jaar zal worden.

Bron: Belga